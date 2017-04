Candidato oposicionista diz que irá pedir por recontagem no Equador

O candidato governista Lenin Moreno alegou ter vencido as eleições presidenciais do Equador. Com mais de 97% dos votos apurados, Moreno garantiu 51% dos votos, enquanto o oposicionista Guillermo Lasso aparece com 49% dos votos. Uma diferença de aproximadamente 224 mil votos separou os dois candidatos. Lasso afirmou que irá pedir recontagem dos votos.

Com o resultado apertado, Lasso se recusou a reconhecer os resultados e pediu a seus apoiadores que saíssem às ruas para protegerem o país da "fraude" eleitoral. O oposicionista afirmou que irá desafiar os resultados em todas as 24 províncias do Equador depois que três pesquisas de opinião mostraram vitória de Lasso ante Moreno. O candidato também questionou a demora dos resultados do primeiro turno, que demoraram três dias para serem anunciados.

"Isso é muito doentio. Não vamos permitir isso", disse Lasso, acrescentando que compartilhou suas preocupações com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Lasso também acusou o presidente equatoriano, Rafael Correa, de tentar instalar um governo "ilegítimo" no país e pediu a seus apoiadores que protestem pacificamente, mas de forma firme. Fonte: Associated Press.

