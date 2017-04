Candidato oposicionista diz que foi vítima de fraude em eleições no Equador

O candidato de oposição nas eleições presidenciais do Equador, Guillermo Lasso, afirmou, na noite deste domingo (2), ter sido vítima de fraude. Ele prometeu contestar os resultados do pleito em todas as 24 províncias do país.

Em discurso para correligionários após a divulgação do resultado parcial da apuração - que aponta a vantagem do situacionista Lenín Moreno por 51% a 49%, com 94% dos votos já considerados -, Lasso afirmou ser improvável que uma pesquisa de boca de urna que apontou sua vitória com vantagem de seis pontos tenha errado por tamanha margem.

O candidato da oposição também questionou a celeridade com que os resultados do segundo turno foram divulgados neste domingo, quando, no primeiro turno, a apuração demorou três dias.

"Isso é muito revoltante, não vamos permitir isso", disse o ex-banqueiro, que conclamou seus apoiadores a protestar contra os resultados de maneira firme, mas pacífica. Lasso afirmou ainda que o governo de Moreno seria "ilegítimo".

