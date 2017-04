Candidato derrotado à presidência, Lasso pede recontagem eleitoral no Equador

Guillermo Lasso, candidato opositor derrotado nas últimas eleições presidenciais do Equador, pediu nesta quarta-feira uma recontagem total dos votos, com o argumento de que houve irregularidades. O advogado de Lasso, Aparicio Caicedo, foi pessoalmente ao Conselho Nacional Eleitoral e apresentou o recurso de impugnação.

Lasso afirmou em entrevista coletiva que foram apresentadas provas de irregularidades em 4.200 atas eleitorais até agora, por isso houve o pedido de recontagem de todos os votos. Também disse que as atas mostram irregularidades como inconsistências, votos indevidos para o candidatos governistas e erros aritméticos. Lasso defendeu que se faça uma recontagem manual voto a voto da totalidade das urnas, "porque quem não deve não teme".

O candidato também se referiu aos milhares de manifestantes nas ruas de ao menos seis cidades. Segundo ele, os protestos não foram convocados, mas espontâneos. "Eles querem democracia, liberdade, estão cansados de abuso, de fraude, de corrupção."

Após o pedido de impugnação apresentado na quarta-feira, centenas de manifestantes voltaram a se reunir perto do Conselho Eleitoral para apoiar o pedido do opositor. Nos últimos dias, houve manifestações pacíficas similares.

O candidato ganhador, Lenín Moreno, começou a assumir seu papel de presidente eleito e realizou reuniões com indígenas e empresários. Na manhã desta quarta-feira, Moreno se encontrou com cerca de 60 líderes indígenas e disse que eles serão "parte das transformações que vamos fazer".

En 2 de abril, Moreno conseguiu uma vitória apertada, com menos de 2 pontos porcentuais de vantagem, no segundo turno contra Lasso. Caso a demanda opositora não avance, Moreno assume o poder em 24 de maio, no lugar de Rafael Correa, que está há mais de uma década no posto. Fonte: Associated Press.

