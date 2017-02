Candidato de extrema-direita inicia campanha eleitoral na Holanda

O candidato anti islâmico Geert Wilders iniciou sua campanha para as eleições parlamentares neste sábado na Holanda, em meio a um forte esquema de segurança e cercado de jornalistas, em uma subúrbio operário nos arredores de Roterdã.

Cercado pela polícia e acompanhado de um pequeno grupo de pessoas que protestavam contra sua candidatura, bem como vários jornalistas, o populista da extrema-direita distribuiu folhetos e posou para fotos com apoiadores em um mercado da cidade de Spijkenisse.

"Estas eleições certamente são históricas. É uma oportunidade dos holandeses decidirem, em 15 de março, se continuar a entregar o país mais e mais ou devolvê-lo para eles mesmos. Para fazer a Holanda nossa novamente", afirmou durante o comício.

Wilders, cujo partido tem atualmente 12 dos 150 assentos na Câmara Baixa do Parlamento, está em alta nas pesquisas de intenção de voto, com seu nome levemente acima do atual primeiro-ministro, Mark Rutte, que está em seu segundo mandato.

Apesar disso, ainda não é claro se Wilders poderia formar uma coalizão de governo caso vença o pleito de março. Partidos mais tradicionais devem rejeitar compor com sua legenda, vista como radical em temas como o anti islamismo. Fonte: Dow Jones Newswires.

