Candidato de centro, Macron diz defender "França aberta, confiante, vencedora"

Candidato à presidência, Emmanuel Macron afirmou que defenderá uma "França aberta, confiante, vencedora", em contraste com seus rivais da extrema-direita e da extrema-esquerda. Sem nomear os adversários, Macron sugeriu nesta segunda-feira que Marine Le Pen, a candidata de extrema-direita da Frente Nacional, e o esquerdista Jean-Luc Mélenchon querem isolar a França do restante do mundo.

Durante um grande comício em Paris, o centrista disse: "Alguns querem que nós acreditemos...que a França se isolará". Além de citar os riscos de um voto na extrema-direita, Macron disse que "nós sentimos em toda parte a tentação da barbárie pronta para surgir sob outros disfarces".

Um centrista independente, com visões pró-negócios e pró-Europa, Macron está entre os favoritos na disputa do primeiro turno francês, que ocorre neste domingo. Os dois mais bem colocados devem avançar para o segundo turno, em 7 de maio. Fonte: Associated Press.

