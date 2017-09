Candidatos aprovam realização de provas em um único dia

Mais de 28,5 mil candidatos realizaram as provas neste domingo, durante os dois períodos, nas cidades de Campo Grande, Dourados e Paranaíba.

Campo Grande (MS) – Com duração de quatro horas, as provas escritas objetivas do concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para oferta de 180 vagas no cargo de Agente de Polícia Judiciária nas funções de Investigador e Escrivão foram realizadas nesse domingo por 28522 candidatos. Pela manhã, 16480 candidatos realizaram as provas para a função de Investigador. Já no período vespertino, 12042 candidatos realizaram as provas para a função de escrivão simultaneamente nos municípios de Campo Grande, Dourados e Paranaíba. Dez candidatos foram eliminados por não atenderem a solicitação para desligar o aparelho celular ou o uso de relógio emitindo sinal sonoro. As informações são do secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, titular da pasta responsável pela elaboração do certame em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems).

Resultado de um planejamento muito bem construído pela equipe da Coordenadoria de Seleção e Ingresso de Pessoal, da SAD, em parceria com a Fapems, pela 1ª vez os candidatos puderam realizar as três provas de um certame. Segundo Assis, tudo foi calculado para que os candidatos pudessem participar de todas as etapas das provas objetivas, caso houvesse interesse, e as datas de aplicação das provas pudesse otimizar o tempo daqueles que por ventura, viessem a Mato Grosso do Sul somente para participar do concurso. “Estudamos todas as maneiras para que pudéssemos otimizar esse tempo dos candidatos”, revelou.

É o caso da candidata roraimense Adriana Cristina Marreira Pinto, 25 anos, formada em Direito que no mês passado visitou o Estado para realizar as provas para o cargo de Delegado e esteve novamente em nossa Capital no domingo para concorrer às funções de investigador e escrivão, realizando as duas provas objetivas. Concurseira, a candidata que estuda de 10 a 12 horas por dia alimenta o sonho de passar em um concurso público e garantir estabilidade na vida profissional. “Faço provas em todo Brasil e fiquei impressionada com o nível de dificuldade das provas aqui em Mato Grosso do Sul. Não passei para o cargo de delegado, mas desta vez, vou passar”, completou.

A parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que disponibilizou aparelhos móveis durante todo período de aplicação das provas, analisando o fluxo de frequência de rádios, telefones celulares e pontos eletrônicos no entorno de 470 m² dos locais de aplicação, foi ampliada para os três municípios. Segundo o secretário da SAD, nenhuma ocorrência foi registrada.

Cerca de 1586 profissionais entre fiscais de sala, fiscais de corredor, médicos, coordenadores, policiais, intérprete de Libras, fiscais transcritores, enfermeiros, advogados e técnicos administrativos trabalharam no processo de aplicação das provas distribuídos em sete locais nos três municípios. A organização do trânsito ficou por conta da Polícia de Trânsito e os segmentos da Polícia Civil trabalharam de forma integrada no policiamento ostensivo e repressivo de toda região.

Como aconteceu nas provas para o cargo de Delegado, um espaço foi destinado para guarda de armamento. Para atendimento, ambulância equipada com médico, enfermeiro e motorista permaneceram durante todo período de aplicação das provas.

Bombeiro aposentado, o candidato Robson Pertile, 44 anos morador do município de Anastácio alimenta o sonho de ingressar novamente na carreira pública, desta vez, entre os ativos. Ele, que separou o domingo para buscar o sonho, realizou as duas provas. Questionado sobre a preferência, foi enfático ao declarar: “Eu quero é passar, não importa a função”, pontuou.

Aos 22 anos, a candidata de Campo Grande Jeisa Raquel, já destinada em uma das salas especiais, levou seu bebê de um ano para amamentar. “Declarei minha necessidade no ato da inscrição e pude trazer meu filho para ser alimentado durante o período da prova”, pontuou.

Outro caso especial foi o da gestante Ana Carolina Amaral Pinto, advogada, grávida de oito meses. Ela que já participou de mais de cinco concursos em MS, optou por realizar as provas objetivas para a função de Escrivã. Questionada sobre a alta concorrência do cargo, ela se mostrou confiante. “Estou confiante, venho estudando há cinco anos”, lembrou.

Seguindo cronograma estabelecido em edital, o gabarito preliminar será divulgado na quarta-feira (20.9). O gabarito definitivo e o resultado da prova objetiva serão publicados em Diário Oficial do Estado no dia 9 de outubro.

