Candidato a presidente do Irã diz que acordo nuclear falhou

Um candidato presidencial iraniano disse neste domingo que o acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais falhou em dar fim às sanções ou em melhorar a economia do país. O conservador Mostafa Mirsalim disse, em entrevista coletiva, que o presidente Hassan Rouhani negociou e falhou, acrescentando que "as sanções continuaram e até foram intensificadas".

A previsão do acordo nuclear era de que sanções internacionais seriam finalizadas em da restrição do enriquecimento de urânio pelo Irã.

Mirsalim disse que, se eleito, respeitaria o acordo nuclear. Mas ele disse que o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, já havia minado o acordo.

