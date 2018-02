Candidata de 25 anos morre durante teste físico de concurso para PM no Maranhão

A informação da equipe médica é que ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) provocado por esforço físico excessivo - Reprodução / TV Globo

Uma candidata a soldado da Polícia Militar do Maranhão morreu na terça-feira, dia 30, enquanto fazia o Teste de Aptidão Física (TAF) na segunda fase do concurso público para a PM. Daniele Nunes Silva, de 25 anos, que trabalhava como escrivã na Delegacia de Barra do Corda passou mal e morreu por esforço excessivo durante a realização das atividades físicas.

O TAF, etapa essencial para aprovação dos novos militares, estava sendo realizado no câmpus da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Daniele foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento do Bacanga, mas já chegou morta ao local. A informação da equipe médica é que ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) provocado por esforço físico excessivo.

Até a publicação desta matéria, nem o governo do Estado nem o Cebraspe, instituto que organiza o concurso da Polícia Militar, haviam se pronunciado sobre o caso. O espaço permanece aberto para as manifestações.