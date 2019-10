Canadenses escolhem novo governo e mandato de Trudeau está sob risco

Os canadenses votaram hoje (21) para eleger um novo governo, em meio a sinais de que o primeiro-ministro Justin Trudeau poderia ser derrubado pela oposição conservadora após um mandato complicado devido a escândalos e expectativas não cumpridas.

Trudeau, 47 anos, chegou ao poder em 2015 com a aura de celebridade de seu pai, o ícone do progressismo e ex-primeiro-ministro Pierre Trudeau, e restaurou o liberalismo no Canadá após dez anos de governos do Partido Conservador (PC) .

No entanto, uma combinação de acusações de conflito de interesses e críticas à sua administração prejudicou sua imagem e complicou suas esperanças de reeleição à frente do país.

Seria a primeira vez em 84 anos que um primeiro ministro canadense que está em seu primeiro mandato e cujo partido possui maioria parlamentar não obtém sua reeleição.

O premiê votou em seu distrito de Montreal acompanhado por sua esposa e três filhos.