Canadá vai oferecer visto temporário a viajantes afetados por ordem de Trump

O Canadá vai oferecer vistos temporários de residência a viajantes que ficarem impossibilitados de seguir para os EUA por causa de uma ordem do presidente Donald Trump que proíbe a entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana. Segundo Ahmed Hussen, um refugiado da Somália que foi recentemente nomeado ministro da Imigração do Canadá, ainda não há ninguém nessa situação nos aeroportos canadenses.

De acordo com o ministro, funcionários da Casa Branca garantiram que residentes permanentes do Canadá podem entrar nos EUA se tiverem um cartão válido de residência permanente do Canadá e um passaporte de algum dos sete países afetados.

Pessoas com dupla cidadania e passaporte canadense também podem entrar nos EUA. Fonte: Associated Press.

