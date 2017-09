Canadá impõe sanções a Maduro e outras autoridades venezuelanas

O Canadá anunciou hoje que impôs sanções contra figuras importantes do regime do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no que o governo diz ser uma clara mensagem de que seu comportamento antidemocrático tem consequências.

A ministra de Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland, disse que as restrições foram aplicadas a 40 autoridades, incluindo o próprio Maduro, que estão ajudando a minar a segurança, estabilidade e a integridade das instituições democráticas na Venezuela.

As sanções congelam quaisquer ativos que indivíduos possam ter no Canadá e proíbe canadenses de fazer negócios com os afetados.

"O Canadá não vai ficar calado enquanto o governo da Venezuela rouba os direitos democráticos fundamentais de seu povo", disse Freeland em um comunicado. "O Canadá se solidariza com o povo da Venezuela, que sofre para restaurar a democracia em seu país".

Entre os afetados estão a ex-ministra de Relações Exteriores da Venezuela, Delcy Rodriguez; o ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopez; e o líder do partido socialista, Diosdado Cabello. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários