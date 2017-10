Canadá: homem é preso por esfaquear policial e atropelar quatro pessoas

A polícia do Canadá investiga como terrorismo um ataque na cidade Edmonton, capital da província de Alberta, na madrugada deste domingo. Um homem esfaqueou um policial e atropelou quatro pessoas.

De acordo com a polícia local, o suspeito, de aproximadamente 30 anos, foi preso e aparentemente agiu sozinho. Uma bandeira do grupo extremista Estado Islâmico foi encontrada dentro do veículo, um Chevrolet Malibu branco

O ataque começou do lado de fora do estádio Commonwealth, durante a Liga Canadense de Futebol, quando um carro em alta velocidade atingiu uma barreira policial. Na sequência, o agressor saiu do veículo, esfaqueou um policial e fugiu a pé. O oficial está hospitalizado, mas não em estado crítico.

Poucas horas depois, o homem foi abordado em uma blitz dirigindo uma van de aluguel e fugiu em alta velocidade. Durante a perseguição, ele atropelou quatro pessoas e acabou preso. Fonte: Associated Press.

