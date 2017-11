Canadá, EUA e México conseguem avanços em negociação para atualizar Nafta

Os governos do México, dos Estados Unidos (EUA) e do Canadá conseguiram avanços durante a quinta rodada de negociações para atualizar o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta).

As informações foram divulgadas nessa terça-feira (21) pela Secretaria de Economia do México, que sediou a rodada, a primeira sem a presença dos ministros dos três integrantes do bloco.

Apesar disso, os chefes de negociação, segundo o governo mexicano, reafirmaram o compromisso de avançar em todas as áreas, com o objetivo de finalizar a negociação o mais rápido possível.

As conversas, que começaram na última sexta-feira (17) em 30 grupos técnicos, foram concluídas com avanços, informou a Secretaria de Economia do México em comunicado, sem explicar em que setores os governos conseguiram entrar em acordo durante o diálogo.

Entre os pontos mais polêmicos está um pedido dos EUA de aumentar o conteúdo regional na produção de automóveis de 62,5% para 85%, sendo 50% do total de origem americana.

Outra cláusula controversa é a batizada como "sunset", que prevê a revisão, a cada cinco anos, do acordo e o fim do pacto caso um dos países-membros não concorde com as novas negociações.

A próxima rodada de conversas ocorrerá entre 23 e 28 de janeiro do próximo ano em Montreal, no Canadá. No entanto, as equipes de cada país continuarão trabalhando em reuniões em Washington, marcadas para dezembro.



* É proibida a reprodução total ou parcial desse material. Direitos Reservados