Campo-grandense leva prêmio de mais de R$ 1 milhão da Lotofácil

Casa lotérica O Vitorioso - Foto: Divulgação

Campo Grande tem mais um novo milionário, e o sortudo é da região do bairro São Conrado. A aposta feita na Lotafácil foi na casa lotérica O Vitorioso localizado na Avenida General Carlos Alberto Mendonça de Lima e faturou R$ 1.206.059,04 mi na noite de ontem (3). O prêmio do Concurso 1975, de R$ 2.412.118,04 foi divido com outra aposta do Rio de Janeiro (RJ). A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os números da sorte são: 02 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 – 17 – 20 – 22 – 23 – 25.

Na última segunda-feira (01), aposta da Lotofácil feita em Rio Brilhante, cidade a 160 quilômetros de Campo Grande, levou o prêmio de R$ 738.427,19, do concurso 1974 sorteado pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira (01).

Em fevereiro deste ano, uma aposta feita na Lotérica Mega Sorte, localizada na Avenida Coronel Antonino em Campo Grande, foi premiada na Lotofácil com o valor de R$ 1.166.806,58.