Campo Grande vence prêmio nacional de inovação em políticas públicas de juventude

A Prefeitura de Campo Grande receberá o Selo de Inovação da Secretaria Nacional de Juventude - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande conquistou mais um prêmio nacional nesta terça-feira (21). O Programa Levanta Juventude venceu o Prêmio de Inovação em Políticas Públicas de Juventude, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

O prêmio entregue pelo Governo Federal é um reconhecimento aos municípios que promoveram iniciativas inovadoras no âmbito de políticas públicas para a juventude. Campo Grande foi a única Capital do País premiada pelo Governo Federal, que dividiu os prêmios por regiões do País.

“Melhor do que vencer um prêmio, é saber que estamos contribuindo para garantia de uma vida melhor para nossa juventude, que é o futuro do nosso País. Investir no jovem, é garantir um mundo melhor para os nossos filhos, oferecendo condições, principalmente para os menos favorecidos, de concorrerem em igualdade com quem tem melhores condições de aprendizagem”, destacou o prefeito Marquinhos Trad.

A Prefeitura de Campo Grande receberá o Selo de Inovação da Secretaria Nacional de Juventude, medalha de reconhecimento para as equipes e terá a proposta disponibilizada no repositório virtual do Centro de Documentação em Políticas Públicas de Juventude (CEDOC) e publicadas em um periódico criado pela secretaria.

O Programa Levanta Juventude já capacitou mais de 15 mil jovens em pelo menos 10 projetos que funcionam nos períodos matutino, vespertino e noturno. São oferecidos, entre outros, cursos de: auxiliar administrativo, aulas de informática (Word e Excel), cursos de gestão financeira, atendimento, vendas e telemarketing, cursos de mídias digitais e cursinho preparatório para o Enem.

“Ajudar a realizar os sonhos dos jovens é o que nos motiva. São atendimentos que preparam o jovem para o mercado e para a vida”, destacou o subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira.

A comissão responsável pela avaliação dos projetos teve como critérios: avaliar se a iniciativa do ente de fato se configura em inovação no âmbito da administração pública; reconhecimento da população em relação aos serviços prestados, verificando se o público alvo e a população em geral possuem conhecimento da iniciativa; como a equipe responsável é conduzida e gerenciada; se a iniciativa obteve resultados, melhorado a qualidade de vida e prestação de serviços públicos, número de jovens atendidos, entre outros.

Outros prêmios

Esta não é a primeira vez que a Prefeitura vence uma premiação nacional por iniciativas inovadoras. Recentemente, conquistou o prêmio de “Boas Práticas na Gestão Pública”, entregue durante o 2º Congresso Nacional de Prefeitos, em São Paulo, na categoria “Gestão Pública Participativa”, com o projeto “Conecta CG – Qr Code”.

Campo Grande também foi finalista do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, após sete anos de hiato, e levou o 1º lugar. Também ficou em 1ºlugar, dentre 9 finalistas dos 79 municípios do Mato Grosso do Sul, no Prêmio Mariluce Bittar – Boas Práticas de Gestão na Assistência Social 2018, na categoria “Programas e Benefícios Socioassistenciais”, realizado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast.

Recebeu ainda, durante o 66º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, em Foz do Iguaçu (PR), a premiação nacional do Selo Mérito 2019, concedido pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos da Habitação (ABC), entidade que identifica as melhores práticas no segmento da habitação de interesse social em todo o país.