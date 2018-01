Campo Grande vai sedir em abril 1º Fórum Rural Brasileiro

- Arquivo

A comissão de eventos da Expogrande, feira agropecuária que acontece de 5 a 22 de abril na Acrissul, promoveu na semana passada sua primeira reunião para tratar da realização do 1º Fórum Rural Brasileiro. A comissão é composta pelos diretores Luiz Orcírio Fialho de Oliveira, José Felício e Roberto Coelho.

Ainda a ser confirmada, a data provável para a realização do evento seria dia 6 de abril, a sexta-feira, um dias após a abertura oficial da Expogrande. Segundo Luiz Orcírio, o objetivo da data é aproveitar a presença de lideranças ruralistas e políticas de todo o País que participam da solenidade de abertura da Feira, no dia anterior.

O fórum visa trabalhar com a discussão de temas ligados à defesa dos interesses do homem do campo do ponto de vista das políticas públicas, explorando assuntos como uso racional da terra, desenvolvimento de pesquisas, segurança jurídica, direito fundiário, mercado internacional, entre outros.

O fórum vai trabalhar para trazer personalidades de projeção nacional para os debates, além de mobilizar lideranças ruralistas de todo o País, com o intuito de colocar a Acrissul no centro do debate como entidade dinamizadora do processo de discussão de temas relevantes para o setor.

Na próxima segunda-feira a comissão volta a reunir-se para dar andamento na escolha de palestrantes e definição final da agenda do evento.