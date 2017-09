Campo Grande vai sediar o VII Congresso de Educação nos dias 15 e 16

A VII edição do Congredu, que não tem fins lucrativos, é uma realização do Instituto IAPEC e a Associação de Pais e Amigos dos Autistas / Divulgação

Aprendizagem Cooperativa e Inclusão Social: uma parceria de sucesso. Este é o tema do VII Congreduc- Congresso de Educação ‘da palavra ao gesto eficaz’, que acontece na Uniderp Matriz, nos dias 15 e 16 de setembro. O evento oferta oficinas, palestras, apresentações culturais, talk show e um fórum.

Dentro da programação do Congreduc, haverá um corredor cultural com exemplos de boas práticas com a participação de pessoas que promovem o tema do congresso ou pessoas com deficiência. Lançamento de um livro por m aluno autista, um blog, exposição de fotografia, projetos, entre outras opções prometem emocionar e trazer para o debate a questão do ‘somos capazes de fazer ou promover, apesar das limitações’.

A abertura do congresso ocorre na sexta-feira, 15, no auditório 5 da Uniderp. A partir das 18h30 será feita entrega de pastas, copos e crachás e já credenciamento para as oficinas do dia seguinte. Depois das apresentações culturais, ocorre a palestra ‘Pedagogia da Cooperação na Perspectiva da Inclusão Social’, com Roberto Gonçalves Martini.

No sábado a programação começa as 8h30, com apresentações culturais e na sequência talk show ‘Cada um sabe a dor e a alegria que traz no coração. O contraponto entre a teoria e a prática’, com o ator, professor, jornalista ambientalista e vereador, Eduardo Romero. A conversa terá participação direta de oito convidados.

Ainda no sábado, a partir das 10h, ocorre o fórum ‘inclusão e políticas públicas: impactos das barreiras atitudinais, com Mariuza Guimarães. Na sequência ocorrem seis oficinas.

Além de tratar sobre educação, o Congreduc também faz campanha de doação, onde os inscritos doam um brinquedo que será revertido para um projeto social. A organização do Congreduc disponibilizou uma lista na loja Giga, que fica na Avenida Afonso Pena, ao lado do camelódromo, com valores que vão desde R$ 15 até R$ 25. A solicitação é para que sejam entregues embrulhados em papel de presente.

A VII edição do Congredu, que não tem fins lucrativos, é uma realização do Instituto IAPEC e a Associação de Pais e Amigos dos Autistas. Mais informações sobre o congresso, programação e currículo dos palestrantes, podem ser obtidas por meio do site: www.congreduc.org.br

