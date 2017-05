Campo Grande vai sediar etapa do Open de Vôlei de Areia

O lançamento do evento e o anúncio do calendário do Open de Vôlei de Praia foi feito com a presença do campeão olímpico Emanuel Rego, que atualmente é o embaixador do esporte no Brasil. O atleta acredita que o esporte ganha ainda mais força com o apoio do poder público.

Na oportunidade, o governador Reinaldo Azambuja destacou a preocupação do Governo do Estado com a realização de eventos esportivos que também servem como vitrine para outras regiões do País.

Marcelo Ferreira Miranda, diretor-presidente da Fundesporte lembra que em anos anteriores, o Open de Volei de Areia registrou recorde de público.

A competição na Capital está marcada para acontecer entre os dias 13 e 17 de setembro e vai contar com a participação dos principais atletas da modalidade.

