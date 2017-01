Campo Grande vai receber 100 novos ônibus para o transporte coletivo

O prefeito Marquinhos Trad solicitou e o Consórcio Guaicurus vai disponibilizar 100 novos ônibus para Campo Grande. A previsão é de que a maioria destes novos veículos, aproximadamente 80, cheguem até o final de março e já comecem a rodar na Capital em abril.

Os ônibus serão comprados pelo Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo em Campo Grande. Eles terão custo de R$ 26 milhões e, aproximadamente, 10 terão ar condicionado ou climatizador.

O Consórcio Guaicurus vai fazer um teste com os dois modelos para ver qual será o mais adequado para as próximas substituições da frota. Ontem (18), ao fazer o anúncio dos novos ônibus, o prefeito relatou que vai investir nos corredores exclusivos, para aumentar a velocidade e diminuir os transtornos.

Os responsáveis pelo transporte alegam que o problema de lotação e principais reclamações não estão relacionadas ao número de ônibus, mas ao trânsito, que dificulta a viagem, principalmente no chamado horário de pico.

A nova administração está trabalhando para liberar R$ 141,1 milhões de obras do PAC Mobilidade Urbana. Este montante será utilizado para implantação de 60 quilômetros de corredores do transporte coletivo, reforma do Terminal Morenão e construção de quatro novos terminais de ônibus:

Terminal Tiradentes (na Avenida Afonso Arinos ); Terminal Cafezais, na Avenida dos Cafezais (saída para São Paulo); São Francisco (região da Avenida Tamandaré) e Parati, que será construído no conjunto Parati.

