Campo Grande vai dar prêmios em dinheiro a motoristas que não cometerem infrações de trânsito

Somente poderão participar pessoas físicas e os motoristas poderão cadastrar apenas veículos de sua propriedade que deverão estar regularmente registrados, licenciados e emplacados em Campo Grande - Reprodução

Como medida para tentar reduzir o número de acidentes de trânsito, a prefeitura de Campo Grande vai criar um programa que vai dar prêmios em dinheiro aos motoristas que não cometerem infrações. A lei, instituindo o programa “Motorista Premiado” foi publicada nesta terça-feira (16), no Diário Oficial do município.

O projeto que deu origem a iniciativa foi apresentado pelo vereador João César Mattogrosso (PSDB) a após ser aprovado pelo Legislativo foi sancionado pela prefeita em exercício, Adriane Barbosa Nogueira Lopes (PEN). A legislação ainda deverá ser regulamentada em um prazo de 90 dias, mas prevê que os motoristas interessados em participarem deverão se cadastrar e não poderão cometer infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CBT), pelo período de um ano. No dia 25 de setembro de cada ano, no Dia Nacional do Trânsito, serão sorteados entre os motoristas participantes e que não tenham cometido infrações de trânsito, as premiações em dinheiro.

Somente poderão participar pessoas físicas e os motoristas poderão cadastrar apenas veículos de sua propriedade que deverão estar regularmente registrados, licenciados e emplacados em Campo Grande. A lei estipula ainda que, como se trata de um programa de fiscalização e educação de trânsito, a verba para a sua execução e para os prêmios que serão distribuídos vai vir de percentual da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito.