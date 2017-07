Campo Grande Smart City tem como tema “Criando impacto com inovação e transformação digital”

A capital de Mato Grosso do Sul recebe nesta quinta-feira, 03 de agosto, das 8 às 13 horas, o Campo Grande Smart City. O evento, que acontece no auditório do Sebrae – Av. Mato Grosso 1.661 – e tem como tema “Criando impacto com inovação e transformação digital”, traz nomes de referência mundial na concepção de cidades inteligentes; entre eles, Aldo Labaki e o campo-grandense Pedro Pereira.

A ação é uma iniciativa do Sebrae/MS – por meio do Living Lab –, e da Prefeitura Municipal de Campo Grande – através da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação). Conta com o apoio da Associação dos Provedores de Internet de Mato Grosso do Sul, BonoBee, Cerrado Investimentos, Cesco Santana Haddad, Palladium, SAP, Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, e Rede Sul-Mato-Grossense de Inovação (Rede MS).

A entrada é de 1 kg de alimento não perecível e as inscrições podem ser feitas pelo site campograndesmartcity.com.br, onde se encontra a programação completa do evento, que conta ainda com palestras de Claudio Nascimento, vice-presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas; Marcelo Siqueira, CEO da BonoBee; e Raquel Robaldo, diretora técnica da CompNet. As vagas são limitadas, mas haverá transmissão simultânea direto do Living Lab, em caso de lotação do auditório. Informações: (67) 3389-5411.

Referências em Smart Cities

Pedro Pereira possui especialização e educação executiva nos EUA, incluindo o MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts). Já fundou três empresas na América Latina e no Oriente Médio. É responsável por iniciativas de inovação e transformação digital com foco em cidades inteligentes (Smart Cities). Possui mais de 17 anos de experiência e atua como Smart Cities Advisor em Dubai, Qatar entre outras cidades em mercados emergentes. Atualmente é executivo e líder de transformação digital na SAP, empresa alemã de aplicativos empresariais.

Já Aldo Labaki foi responsável pela implantação de projetos de transformação em organizações públicas e privadas de diversos setores em países como Espanha, Portugal, Turquia, Venezuela, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait, Nigéria, Qatar e Egito. Formado e pós-graduado em Administração Pública pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), dedicou boa parte de sua carreira à melhoria de eficiência dos processos de clarificação e implantação da estratégia em entidades governamentais, com destaque aos planos estratégicos plurianuais das cidades de Barcelona, Dubai e Abu Dhabi. Durante os últimos 5 anos, foi responsável pela prática de consultoria estratégica da empresa multinacional The Palladium Group, nos Emirados Árabes Unidos.

