Campo Grande será sede em setembro do Colégio de Presidentes de Seccionais da Ordem dos Advogados

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso do Sul, (OAB/MS) será sede do Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB, de forma inédita, nos próximos dias 14 e 15 de setembro.

O Colégio de Presidentes acontece trimestralmente e tem como como foco principal a definição dos rumos, estratégias e políticas a serem adotadas de maneira uniforme pela entidade em âmbito nacional, além de ser uma oportunidade para que os presidentes troquem experiências de gestão, e mantenham a coesão e democracia inerentes à Instituição.

Na ocasião, os 27 presidentes das seccionais do país sincronizam ações e debatem as principais temáticas referentes à classe e à sociedade. As deliberações dos representantes dos advogados nos Estados, resulta na formulação de propostas e sugestões a serem debatidas pelo Conselho Federal.

A abertura do Colégio será na quinta-feira (14) às 19h, no Hotel Deville com uma cerimônia solene. No dia 15, as reuniões acontecem das 9h às 18h, finalizando com a leitura da carta produzida com as deliberações do Colégio.

