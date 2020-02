Campo Grande sediará em junho o 2º Congresso Mundial de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta

O evento será uma oportunidade para troca de experiências - Reprodução

Pesquisadores, professores universitários, estudantes e técnicos já podem submeter seus trabalhos para o 2º Congresso Mundial sobre Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. O evento será realizado de 22 a 25 de junho de 2020, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande (MS).

Promovido pela Embrapa, Rede ILPF, Semagro e Famasul, o evento será uma oportunidade para troca de experiências e conhecimento, bem como para atualização sobre os mais recentes resultados de pesquisa, desenvolvimento e inovação em sistemas ILPF no mundo. A programação científica contará com palestras, sessões plenárias, painéis temáticos, excursões técnicas e apresentação de trabalhos em forma de pôsteres.



De acordo com o diretor de Inovação e Negócios da Embrapa e presidente do congresso, Cléber Soares, o principal objetivo do evento é propiciar um fórum de discussão, aprofundamento teórico e aplicações práticas sobre aspectos tecnológicos e de sustentabilidade econômica e ambiental de sistemas agrícolas consorciados que combinem a produção integrada da lavoura, da pecuária e da floresta na mesma área e com uso eficiente de insumos, que são fundamentais para a segurança alimentar no futuro.



“O II Congresso Mundial sobre Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) será uma oportunidade para compartilhamento e discussão, com base científica, dos principais resultados e impactos dos sistemas ILPF no Brasil e no mundo, bem como oportunidades relacionadas a políticas públicas e a certificação de produtos oriundos desses sistemas”, explica a coordenadora local do evento Lucimara Chiari.



Esta segunda edição do congresso ocorre cinco anos após a realização do primeiro evento, em Brasília (DF). Para o pesquisador e CEO da Rede ILP Renato Rodrigues, o novo encontro será uma oportunidade de avançar no debate científico a respeito dos sistemas integrados de produção agropecuária no Brasil e de interagir com experiências de outros países.



“O congresso vai trazer pessoas de fora que vão falar sobre como esses países estão trabalhando sistemas integrados de produção, como está o estado da arte dessa forma de produção nesses países. Isso vai ser interessante para vermos o que podemos aprender com eles, o que podemos transferir de tecnologia, questões de mercado, entre outros assuntos”, afirma Renato Rodrigues.



Submissão de trabalhos



O período para submissão dos trabalhos foi aberto nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, e vai até o dia 30 de março. Os resumos devem seguir o modelo disponível no site do evento (http://wcclf2020.com.br/), estar em língua inglesa e se encaixar em uma das sete linhas temáticas: 1) Mudança climática, resiliência e adaptação; 2) Emissões de gases de efeito estufa e sequestro de carbono; 3)Sistemas integrados e avaliações de sustentabilidade; 4) Impacto dos sistemas integrados na eficiência do uso de nutrientes e água; 5) Transferência de tecnologia para sistemas integrados; 6) Microclima, paisagem e biodiversidade; 7) Técnicas agrícolas, agricultura de precisão, IoT e inovação;



8) Aspectos econômicos e sociais e agricultura familiar; 9) Rastreabilidade, certificação e conceitos emergentes; 10) Políticas públicas, interações nas cadeias de suprimentos e comércio internacional. As submissões devem ser feitas no site do congresso e o limite é de dois trabalhos como autor principal para cada participante inscrito.



Inscrições



As inscrições para o II Congresso Mundial sobre Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta já podem ser feitas no site. O primeiro lote é válido até o dia 30 de março e o valor é de R$ 700 para profissionais e R$ 350 para estudantes. De 1º de abril a 15 de junho o valor sobe para R$ 900 e R$ 450, respectivamente, e as inscrições no local serão de R$ 1.000 e R$ 500.



Comissão organizadora



O II Congresso Mundial sobre Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta tem como presidente Cleber Soares (Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa), secretário-executivo Renato Rodrigues (Embrapa Solos) e coordenador local Lucimara Chiari (Embrapa Gado de Corte). A comissão científica é coordenada por Roberto Giolo (Embrapa Gado de Corte) e pelo vice-coordenador Luiz Adriano Cordeiro (Embrapa Cerrados). Participam ainda como membros da comissão organizadora e comissão científica profissionais de outras Unidades da Embrapa, universidades federais, estaduais e privadas do Brasil e do exterior, Institutos Federais, Fundações de Pesquisa, entidades de classe e secretaria de governo. O Congresso é promovido pela Embrapa, Rede ILPF, Semagro e Famasul e conta com apoio da Fundação MS, UFMS e UFRGS e patrocínio da Soesp.



Prêmio Rede ILPF de Jornalismo



O Congresso Mundial sobre Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta também marcará a entrega do Prêmio Rede ILPF de Jornalismo. O edital encontra-se aberto e os profissionais de imprensa podem inscrever seus trabalhos jornalísticos com a temática ILPF nas categorias imprensa escrita, fotojornalismo, jornalismo em áudio, jornalismo audiovisual e profissionais da Rede ILPF. O prazo final de submissão dos trabalhos é 15 de maio, pelo site www.ilpf.com.br, no menu editais.