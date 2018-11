Campo Grande sedia última reunião técnica anual do Conaci

Campo Grande sediou nesta quinta-feira (29) a 29ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI. O evento, que aberto com o seminário “O Controle e a Administração Pública” e aconteceu com parceria entre o Conaci, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência, e o Governo do Estado, por meio da Controladoria Geral do Estado.

Representantes de vários órgãos do controle interno do país como Mário Vinícius Claussen Spinelli, Ouvidor-Geral da Petrobras; o ex-ministro da Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), Valdir Moysés Simão; o Pesquisador do Departamento de Gestão Pública junto a Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Marco Antonio Carvalho Teixeira e o Secretário de Controle Externo do TCU em Mato Grosso do Sul, Tiago Modesto Carneiro Costa, palestraram e trouxeram para o evento discussões de temas de grande relevância social como o combate a corrupção e o papel do controle interno, o controle e segurança jurídica na gestão pública, integridade no setor público e os desafios para a democracia e para a gestão.

O prefeito Marquinhos Trad frisou a importância do controle interno salientando que foi nesta administração que foi criada a Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência.

“Quando assumimos administração um dos primeiros atos que fizemos foi criar a Secretaria de Controle. Não tinha em uma cidade de 119 anos, muito embora todos saibamos recitar o artigo 37 da Constituição, muito embora o professor Eli Lopes Meireles diz que o controle interno é necessário. Não para punir, mas para orientar, corrigir, fiscalizar. Muito embora o artigo 74 da Constituição Federal determine o controle interno”, salientou.

Presidente do Conselho Nacional de Controle Interno e Contador e Auditor-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Álvaro Fakredin, explicou que o Conaci se reúne quatro vezes ao ano e que é nesta última que os participantes deliberam as discussões em uma carta de intenções que será enviada a todos os órgãos de controle.

“A importância desse evento são as discussões de temas importantes como o combate à corrupção, lavagem de dinheiro, as ações do Conaci em todo o Brasil, as participações do Conaci em fóruns internacionais, a troca de tecnologias e uma série de outras atividades de caráter técnico”, disse.

Luiz Afonso de Freitas Gonçalves, secretário da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência também salientou a importância das discussões e o aprimoramento do controle interno.

“Temos trabalhado para ter cada vez mais controle interno e dar respostas à sociedade. O Portal da Transparência do Município tem sido aprimorado dia a dia. Trabalhamos para proporcionar ao cidadão os acessos às informações que ele necessita para esclarecer suas dúvidas”, afirmou.

Já Carlos Eduardo Girão de Arruda salientou a importância de ser o anfitrião do evento.

“Esta é a última reunião do ano e hoje somos os anfitriões, então a gente tem a oportunidade de franquear aos nossos colegas da contadoria um espaço para eles participarem das discussões de questões importantes como a lei de usuários de serviço público, lei de dados abertos, Parceria Público Privada, e isso agrega e enriquece.

A 29ª Reunião Técnica é promovida pelo Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência do Município (CGM) em conjunto com a Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE).