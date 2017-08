Campo Grande sedia encontro regional do Fonseas, com a participação de 10 estados

Campo Grande (MS) – Prossegue até esta quinta-feira (24.8) o Fórum Nacional de Secretários (as) da Assistência Social (Fonseas), que está sendo realizado na Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”, na Capital, e que reúne representantes da região Norte e Centro-Oeste do País. No total, 10 estados estão representados no evento que abordará temas como o planejamento e monitoramento do Pacto de Aprimoramento do SUAS dos estados e Distrito Federal, pactuado entre Fonseas e Secretaria Nacional de Assistência Social.

Para Elisa Cleia Nobre, titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) de MS, a reunião é uma oportunidade de contribuição para a efetiva implementação do Sistema Único de Assistencial Social (SUAS). “Recebê-los nessa escola, que é modelo e um avanço para a área, é uma oportunidade que temos de contribuir e nos fortalecermos ainda mais, discutindo e debatendo a situação de cada estado e trocando informações”, pontuou em sua fala de abertura do evento nesta terça-feira (22.8)

Na reunião também será vista a apresentação e preenchimento das estratégias para contemplar as especificidades estaduais e regionais para o cumprimento dos compromissos da União no Pacto de Aprimoramento do SUAS, e entre outros assuntos, avaliar o cumprimento do Pacto de Aprimoramento dos Municípios a partir do monitoramento dos estados e identificar as metas dos estados que possuem corresponsabilidade com os municípios no Pacto de Aprimoramento do SUAS dos estados.

Também participante do evento, a secretária de Assistência Social do estado de Goiás, Leda Borges, ressaltou a importância do evento e ponderou que esses momentos contribuem para o desenvolvimento das políticas elencadas. “Em Goiás temos muitos exemplos de programas na área da assistência social, como o Pão e Leite, Jovem Cidadão e o Renda Cidadã, que inclusive foi parâmetro para implantação do Bolsa Família em todo o Brasil. Essas reuniões nos fortalecem e ainda nos possibilitam a troca de informações e ideias, para que juntos busquemos ainda mais recursos para a execução dessas atividades em cada estado”, disse.

No final, todo o material será instrumentalizado e contribuirá para a definição e formulação de diretrizes básicas para subsidiar o aprimoramento da política de assistência social, bem como defender e posicionar-se em favor dos interesses dos estados e Distrito Federal na execução da política de assistência social.

O Fonseas é uma instância de articulação política das Secretarias Estaduais de Assistência Social ou congêneres e que reúne ainda neste evento da Capital representantes de Mato Grosso, Distrito Federal, Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Fotos: Ana Paula Oliveira

