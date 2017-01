Campo Grande sedia encontro de danças urbanas nesta semana

Campo Grande sedia entre quarta-feira e domingo (de 11 a 15 de janeiro), a 10ª edição do Encontro de Danças Urbanas (Urbandance). O evento será promovido no SESC Camillo Boni, no bairro Jardim dos Estados, e contará com workshops, feira de roupas e acessórios, palestra, mostra e batalha de dança, entre outras atividades.

De acordo com o diretor e coreógrafo da Cia Dançurbana e um dos idealizadores do evento, Marcos Mattos, a primeira edição do encontro aconteceu em 2010, proporcionando aos praticantes e profissionais das danças urbanas, um espaço de experiência e formação.

“Em sua décima edição, o Urbandance ganha uma proporção maior e visa propiciar aos seus participantes, possibilidades de troca e fruição em um único ambiente”, aponta.

Programação

Na edição 2016 o evento contará com 10 workshops com diversas técnicas de danças urbanas, 3 para iniciantes e 4 intensivos. Entre os professores estarão profissionais como: Henrique Bianchini (SP), Nene (SP), Eduardo Kon (DF), Dédy (MT) e Ingrid Beatriz (MT).

Além dos workshops, o Urbandance contará ainda na sua programação com a “Feira Arte Urbana” para a venda de roupas, acessórios e objetos, palestra, mostra de dança (com apresentações de grupos participantes do curso), balhata “All Style” que oferecerá troféu e prêmio e ainda uma festa em comemoração a 10ª edição do evento.

