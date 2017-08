Campo Grande sedia em setembro congresso regional sobre contratos e compras públicas

Campo Grande recebe entre os dias 19 e 22 de setembro o Congresso Centro-Oeste de Contratos e Compras Públicas, evento com 34h de capacitação com vários nomes da área, em palestras e nove oficinas, além de um talk show.

O palco do encontro será o hotel Deville Prime, na avenida Mato Grosso, 4.250, Carandá Bosque. O site oficial do evento é o www.atrea.com.br/congresso, onde há a programação completa e os valores para participar do congresso.

Durante o evento, será abordado a corrupção existente em processos licitatórios e as medidas para coibir tal prática, atualizando os profissionais que lidam com a administração pública sobre as melhores ações a serem tomadas.

Além disso, o congresso é tido como uma oportunidade para se fazer contatos profissionais e compartilhar conhecimento, fazendo assim com que seja propiciado especialização aos participantes. Também será apresentado aos participantes a posição atual do TCU (Tribunal de Contas da União) sobre os temas polêmicos em licitações e contratos.

Veja Também

Comentários