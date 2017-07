Campo Grande se movimenta para gerar novas oportunidades de negócio

Em meio ao cenário econômico do país, Campo Grande se movimenta estrategicamente para gerar novas oportunidades de negócio. Uma das ações que apontam que o município está trabalhando para voltar a captar eventos e atrair turistas para cidade, foi a parceria do poder público com o privado para a realização de um Painel de Debates sobre Turismo de Negócios e Eventos, realizado semana passada, terça-feira, no Hotel Deville. O encontro teve a presença do ex-ministro de Turismo Luiz Barreto Filho e o prefeito Marquinhos Trad.

Outro ponto importante foi a retomada das atividades do novo Convention Bureau de Campo Grande, que passa a adotar o nome de Campo Grande Destination. A Associação, que tem por objetivo impulsionar a união dos empresários ao trade do turismo, apresenta novas perspectivas de futuro, gerando novos negócios, emprego e renda local. "O primeiro passo é identificar os interessados em trabalhar juntos para a melhoria econômica da realidade da cidade. A associação é sem fins lucrativos, mas tem como missão clara a geração de negócios aos associados com o fortalecimento da cadeia do Turismo, Empreendedorismo e Negócios através da captação de eventos para Campo Grande.", explica a presidente da associação, Melissa Tamaciro.

Mais de 180 profissionais dos mais diversos setores compareceram no debate, no último dia 25. Maristela de Oliveira, diretora técnica do Sebrae, frisa que a união dos empresários e o setor produtivo do MS é fundamental. “Somos um estado com imenso potencial para se desenvolver ainda mais, o que reflete na alta demanda para prospectar novos negócios e fazer investimentos", acredita.

Nilde Brun, secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande, comemorou a participação do público no evento. "Eu acredito que o objetivo do encontro foi alcançado, conseguiu mexer com as pessoas e tira-los da zona de conforto. O desafio agora é que o Campo Grande Destination realmente seja fortalecido pelo setor privado, porque o poder público, tanto pela Prefeitura de Campo Grande, como Governo do Estado já estão juntos na causa".

Foram responsáveis pelo debate a Prefeitura Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), o Sebrae MS e a AssociaçãoCampo Grande Destination. Apoiaram também, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, a Associação Brasileira de Indústrias de Hotéis do MS (Abih-MS)e a Associação Brasileira de Agências de Viagens do MS (Abav/MS).

Serviço: Mais informações e associação ao Campo Grande Destination, ligue no telefone 67 3383-3500 ou entre em contato pela página www.facebook.com/cgdestination

Veja Também

Comentários