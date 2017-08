Campo Grande registra menor índice de inflação entre 13 capitais

Campo Grande fechou m mês de julho em deflação de 0,24, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A redução da inflação se deve principalmente a queda do preço da carne, que registrou 2,02%.

O resultado da Capital é o melhor das 13 capitais pesquisadas: Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Belém, Recife, Salvador, Vitória, Goiânia, Fortaleza, Rio de Janeiro e Brasília.

De acordo com o levantamento, Campo Grande registrou o menor índice enquanto a região metropolitana de Curitiba o maior: 0,49%.

Pesquisa

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de um a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande e de Brasília. Para cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 29 de junho a 31 de julho de 2017 (referência) com os preços vigentes no período de 1º a 28 de junho de 2017 (base).

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC apresentou variação de 0,17% em julho, ficando acima da taxa de -0,30% de junho. No acumulado dos últimos doze meses, o índice desceu para 2,08%, ficando abaixo dos 2,56% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2016, o INPC registrou 0,64%.

Veja Também

Comentários