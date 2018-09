Campo Grande receberá maior congresso de direito administrativo do Brasil em 2019

Presidentes do IDAMS, João Paulo Lacerda e do IBDA, Fabrício Motta - Divulgação

Os principais especialistas em direito público e administrativo do país debaterão, em Campo Grande, sobre os principais desafios e soluções para o aperfeiçoamento da administração pública na 33ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. A data do evento está confirmada, mas será realizado em outubro.

O tradicional Congresso é promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA) que tem o propósito de contribuir com o poder público na tarefa de aprimoramento das instituições administrativas e da ordem jurídica no país.

O Congresso do IBDA é reconhecido, nacionalmente, pela qualidade dos debates, temas e importância dos palestrantes e congressistas. O presidente do Instituto, Fabrício Motta, lembra que o Congresso Brasileiro de Direito Administrativo é um evento tradicional no calendário jurídico nacional, um dos maiores e mais conceituados do país.

“A nossa intenção é consolidar o centro-oeste como importante pólo de discussões e pesquisas na área. O Instituto de Direito Administrativo do Mato Grosso do Sul (IDAMS) tem feito um importante trabalho de aproximação institucional com órgãos e entidades ligados à administração pública e a realização do XXXIII Congresso em Campo Grande certamente deixará frutos que refletirão na qualidade das relações jurídicas entre Estado e cidadãos", afirma Fabrício.

Segundo o presidente do IDAMS, João Paulo Lacerda, a realização do Congresso em Campo Grande inclui o estado, definitivamente, no mapa do direito administrativo brasileiro. “Considero este conclave o maior do país na temática do direito administrativo por congregar os maiores administrativistas nacionais, além da participação efetiva de alunos, professores e renomados profissionais da área de todas as regiões brasileiras”, conclui.