Campo Grande recebe Workshop de Boas Práticas de Gestão no dia 19

O Sebrae/MS e o MS Competitivo promovem nesta terça-feira, 19 de setembro, das 7h30 às 16h, a terceira edição do Workshop de Boas Práticas de Gestão, que acontece na sede da entidade de apoio aos pequenos negócios na capital (Av. Mato Grosso, 1661, Centro).

A proposta é compartilhar experiências de empresas e instituições referências em gestão. O evento é gratuito e, durante a manhã, além das palestras, haverá ainda a cerimônia de reconhecimento do Prêmio Qualidade da Gestão MS, que estimula a excelência quanto a práticas e processos organizacionais no estado.

Entre os destaques estão: Jairo Martins, presidente Executivo da FNQ (Fundação Nacional de Qualidade), que fala sobre os desafios em cenários de mudanças exponenciais; Carlos Ishikawa, proprietário do Restaurante Sabor em Ilhas, que conta um pouco de sua experiência; Junges Rainer, gerente da Unidade de Atendimento Digital do Sebrae/PR, para focar no relacionamento com clientes e atendimento digital; entre outras atrações, como a mesa de experiências que aborda projetos e gestão da mudança.

As inscrições são realizadas neste link. Informações: 0800 570 0800.

Veja Também

Comentários