Campo Grande recebe ROADSEC, maior evento hacker da América Latina

O Roadsec, evento itinerante que viaja pelas principais cidades do país desde 2013, desembarca em Campo Grande no dia 4 de março, na faculdade Uniderp, a partir das 9h30, e as inscrições podem ser feitas pelo link: http://roadsec.com.br/campogrande2017. Com uma proposta inovadora de reunir conteúdo, palestras, games, campeonato de hacking, oficinas de drones, robótica, realidade virtual e muito mais em um evento só, a terceira edição no Mato Grosso do Sul pretende reunir 400 participantes entre hackers, estudantes, profissionais e empresas de segurança da informação.

Em 2016, o Roadsec atraiu mais de 10 mil apaixonados por tecnologia nas 18 cidades por onde passou. Esses participantes chegam ao evento em busca de conhecimento, diversão, networking e oportunidades. Na oficina de robótica de Lego, por exemplo, os participantes são desafiados a montar e programar seu próprio robô. Pilotar drones, experimentar realidade virtual e imprimir projetos em 3D são outras atividades oferecidas nas oficinas.

Em Campo Grande também será disputada uma das etapas do Hackaflag, maior campeonato de hacking no estilo Capture The Flag do continente e uma das principais atrações do Roadsec, em que os participantes resolvem vários desafios como web, criptografia, forense e invadem sistemas controlados. A final será disputada no gigante Roadsec São Paulo, reunindo os vencedores de cada edição pelo Brasil. O prêmio para o campeão ainda não está definido, mas a viagem a Las Vegas com tudo pago, oferecida no ano passado, gera expectativas nos hackers inscritos.

No ano passado, o estudante de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Uniderp, Boot Santos, representou o estado na competição e, em 2017, será o organizador da disputa. "Participar do evento foi excelente, pois me trouxe visibilidade e ajudou a desmitificar a visão que se tem do trabalho do hacker. Hoje, ainda cursando o ensino superior, já realizo serviços de segurança da informação para empresas de outros estados," revela o sul-mato-grossense de 28 anos.

O exemplo do universitário comprova que o Roadsec também é um espaço onde os talentos locais podem se revelar para o mercado e até dividir as atenções com palestrantes de nível internacional. "A oportunidade de networking e conhecimento de outros mercados é uma das marcas do Roadsec, que abre portas para quem está começando", destaca Anderson Ramos, CTO da FLIPSIDE, organizadora do evento. Em Campo Grande, o evento conta com o apoio da Uniderp, dos grupos Sucuri Hacker Club e Living Lab e da empresa Antecipe.

A programação conta, ainda, com cursos práticos de hacking e segurança, que serão realizados no domingo (5) e podem ser adquiridos na loja oficial do evento.

Os ingressos para o Roadsec já estão à venda e podem ser comprados por meio do link https://www.eventbrite.com/e/roadsec-2017-campo-grande-registration-30352034753 ou na porta do evento, mediante disponibilidade, por R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira).

SOBRE O ROADSEC

O Roadsec é um roadshow itinerante que leva um dia inteiro de atividades e conteúdo sobre hacking, segurança da informação e tecnologia por todo o país. Com 4 anos de estrada e mais de 40 edições, já recebeu mais de 25.000 participantes de todas as regiões do Brasil.

Em 2017, o evento começa em fevereiro e vai passar pela primeira vez por 18 capitais até novembro, nas 5 regiões, quando acontece a mega edição de encerramento em São Paulo.

A programação do Roadsec inclui:

- palestras: Ataques, teorias, defesa, carreira, pesquisas, empreendedorismo e guerra digital são alguns dos destaques na grade de conteúdo do Roadsec. Confira as novidades da área e aprenda novas técnicas com especialistas experientes no palco. Também abrimos espaço para Call For Papers e para novos talentos brilharem apresentando suas ideias e projetos.

- oficinas: Pilote um DRONE usando apenas o seu dispositivo, monte um robô de LEGO MINDSTORMS e seja seu comandante, experimente um óculos de REALIDADE VIRTUAL, destranque cadeados sem usar as chaves na oficina de LOCK PICKING, faça seu próprio molde de arte 8-bits com os PIXEL BEADS, construa um circuito eletrônico inteligente com as peças do LITTLE BITS ou faça um protótipo para impressão na impressora 3D!

- campeonatos:

Cryptorace: uma gincana criptográfica cheia de pistas físicas e virtuais que desafia os participantes em busca da maior pontuação;

Hackaflag: campeonato de invasão de sistemas estilo Capture The Flag em um ambiente montado com vários desafios de vários níveis e especialidades;

Serviço:

ROADSEC Campo Grande

Data: 4 de março de 2017

Horário: 9h30 às 18h

Local: Anhanguera Uniderp (Rua Ceará, 333 - Vila Antônio Vendas)

Ingressos antecipados: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira)

Vendas: Eventbrite (https://www.eventbrite.com/e/roadsec-2017-campo-grande-registration-30352034753)

Informações e programação: http://roadsec.com.br/campogrande2017/

