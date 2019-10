Campo Grande recebe em novembro edição do "Prêmio Internacional Africa Friends"

Reverendo Sérgio Melo usou a Tribuna para divulgar o evento - Divulgação

Campo Grande sediará em novembro o "Projeto Africa Friends", que atua na luta contra discriminação racial e pela inclusão dos negros. O Reverendo Sérgio Melo esteve esta semana na Tribuna da Câmara Municipal, a convite do vereador Pastor Jeremias Flores, para divulgar a programação, que ocorre de 19 a 22 de novembro, durante o Mês da Consciência Negra.

O Projeto é promovido pelo Instituto Azusa, que trabalha em parcerias com governos, instituições, empresas e universidades para garantir formação e capacitação aos jovens negros. Trata-se de evento internacional, com participação de comissões dos Estados Unidos, Europa e mais de dez países africanos, além da presença de governadores, ministros e presidentes de multinacionais.

Será realizada uma olimpíada estudantil, com apoio da Secretaria de Educação, falando sobre África em que cada coordenadoria ficará com uma embaixada. “Nosso propósito é mostrar a África, seu potencial de turismo e de negócios internacionais”, afirmou. No dia 20 de novembro, às 8 horas, ocorre, no auditório do Senai o Fórum de Empregabilidade e Capacitação. “Queremos tocar os corações acerca da empregabilidade dos jovens negros, para que possam empregar sem preconceito racial jovens negros capacitados”, disse.

Para o dia 20 de novembro, às 18 horas, está previsto fórum internacional de religiosidade, cultura e tolerância religiosa, voltado aos universitários, igrejas e líderes religiosos. Já no dia 21 de novembro, às 8 horas, ocorre o Fórum Internacional de Negócios Brasil, África, Estados Unidos e China, voltado a empresários, empreendedores, incluindo industriais e comerciantes.

No dia 22, ocorre a entrega do "Prêmio Internacional Africa Friends", com desfile de modas, shows musicais, numa noite festiva. A premiação é um reconhecimento às pessoas que trabalham pela igualdade, além de valorizar pessoas que se destacaram em suas áreas de trabalho.

O vereador Pastor Jeremias Flores, autor do convite para o Reverendo falar na Tribuna, destacou a importância da “quarta edição no Brasil do África Friends ser realizada em Campo Grande, com envolvimento da cultura no Mês da Consciência Negra e para também fomentar questão econômica”, afirmou. Ele agradeceu o prefeito, governador e secretarias na recepção ao evento.

Serviço – Quem quiser conhecer mais o trabalho do Instituto Azusa pode acessar https://institutoazusa.com.br/