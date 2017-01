Campo Grande recebe curso gratuito de iluminação para teatro

Campo Grande sedia entre os dias 10 e 19 de janeiro um curso gratuito de iluminação cênica. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (6), pela internet. Estão sendo oferecidas 35 vagas para interessados de todo o estado. Receberão o certificado somente os participantes que obtiverem 100% de presença nas aulas, que vão ser promovidas no teatro Glauce Rocha. Para fazer a inscrição clique aqui!

O curso de “Iluminação Cênica: Iniciação, Criação e Tendências no Brasil”, tem o objetivo de formar novos iluminadores e trazer mais conhecimentos e técnicas aos profissionais que já atuam na área. A iluminação cênica de uma peça de teatro, de uma apresentação de dança, de um show, entre outros, é fundamental no resultado final de cada tipo de espetáculo.

A ideia de criação do curso partiu da iluminadora Camila Jordão. “Costumo dizer que o iluminador é ‘casado com o diretor’ (de uma peça teatral, de uma apresentação de dança, entre outros). Na concepção de um espetáculo a primeira pessoa que o diretor liga é o iluminador, depois vem cenário e figurino, entre outros. A luz define muitos detalhes, até mesmo se vai ter cenário ou não, muitas vezes a luz é o próprio cenário. Ela vem como uma forma de o público compreender o que ele está vendo, não só no texto. Ela desperta as sensações no expectador, leva a emoção, a reflexão ou a própria raiva. A luz é como se fosse o texto visual”, explica.

O curso conta com os recursos do Fundo de Investimentos Culturais (FIC), da secretaria estadual de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação (Sectei).

Cronograma

O curso contará com os ensinamentos de alguns dos principais profissionais do país na área, como: César Germano, Aline Santini e Roberto Gill Camargo, além da própria Camila.



De 10 a 12 de janeiro, ela abordará o tema “Conhecimento técnico e prático dos equipamentos de iluminação”. Já de 13 a 15 quem sobe ao palco é o iluminador César Germano com o tema “História da iluminação e tecnologia”.

O dia 16 será marcado por uma programação especial, aberta ao público e gratuita. Às 17h (de MS) um dos maiores iluminadores do Brasil, Roberto Gill de Camargo, ministra a palestra “Criação e Leitura de Luz”. Depois, às 20 horas, será realizada uma mesa redonda, com o tema “Iluminação Cênica e Tendências no Brasil”.

Por fim, para encerrar a programação do curso, entre os dias 17 e 19, quem compartilha seus conhecimentos é a iluminadora Aline Santini, falando sobre “Criação de Luz”.

Serviço

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 6 de janeiro.

O curso será ministrado entre os dias 10 e 19 de janeiro, no teatro Glauce Rocha, em Campo Grande

Horário, das 14h às 18h, exceto no dia 16, quando haverá uma programação especial a partir das 17h (de MS)

Mais informações pela fanpage no facebook, pelo email: [email protected] ou ainda pelo telefone: (67) 9 9238-2829.

