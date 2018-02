Campo Grande recebe ciclo de palestras sobre negócios

A capacitação acontece no dia 28 de fevereiro, com turma das 14h30 às 15h30 - Arquivo

Em fevereiro o Sebrae realiza na sua sede, localizada na Av. Mato Grosso, 1661 – Centro, capacitações gratuitas do clico Nascer Bem. As soluções orientam empresas com até dois anos de funcionamento e empreendedores que pretendem abrir um pequeno negócio.

Quem participar vai aprender princípios de compras e negociações eficazes; fatores de mercado, custos, despesas e lucro para auxiliar a estabelecer o preço de venda dos produtos; separar o dinheiro da empresa das despesas particulares, além de vários outros temas para ajudar na estruturação e no aprimoramento da empresa.

Perfil empreendedor

Características comportamentais de um empresário, bem como seus desafios para criar e manter um negócio é o tema da palestra “Quero ser empresário, estou preparado?”, que acontece dia 07 de fevereiro, das 14h30 às 16h30. A palestra busca trabalhar as características empreendedoras, estimulando o autoconhecimento e desenvolvimento de habilidades para empreender.

Para o dia 21 de fevereiro será possível aprender a analisar o fluxo de caixa para reverter situações negativas ou traçar estratégias para o crescimento da empresa. A palestra “Entendendo o fluxo de caixa” está com turma das 14h30 às 16h30.

Ainda tem dúvidas sobre a formação do preço de venda. “Meu preço está bom? Estou tendo lucro?” tem por objetivo ajudar a calcular o preço de venda do produto ou serviço levando em consideração fatores como custos, despesas e lucro desejado. A capacitação acontece no dia 28 de fevereiro, com turma das 14h30 às 15h30.

As inscrições podem ser realizadas até um dia antes de cada evento. Para mais informações e inscrições, acesse a Loja Virtual do Sebrae ou ligue na Central de Relacionamento, no 0800 570 0800.