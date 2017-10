Campo Grande recebe ciclo de palestras sobre negócios

Quem participar vai aprender princípios de compras e negociações eficazes; fatores de mercado, custos, despesas e lucro, para auxiliar a estabelecer o preço de venda dos produtos - Divulgação

Empreendedores de Campo Grande já podem participar de mais um ciclo de palestras do Nascer Bem, realizado pelo Sebrae/MS. As inscrições estão abertas e as capacitações acontecem na sede da instituição, localizada na Avenida Mato Grosso, 1661, no centro da Capital.

Divididas em quatro blocos temáticos, as soluções orientam empresas com até dois anos de funcionamento e potenciais empreendedores que pretendem abrir um pequeno negócio a identificar o perfil empreendedor, planejar, gerir e verificar a viabilidade financeira do seu empreendimento.

Todo mês, ocorrem mais de 10 atividades, entre palestras e oficinas; a maioria sem custos: apenas três capacitações requerem o investimento de R$ 60 cada.

Quem participar vai aprender princípios de compras e negociações eficazes; fatores de mercado, custos, despesas e lucro, para auxiliar a estabelecer o preço de venda dos produtos; separar o dinheiro da empresa do dinheiro das despesas particulares; utilizar a excelência no atendimento como diferencial competitivo; além de vários outros temas para ajudar na estruturação e no aprimoramento da empresa.

O Nascer Bem também tem agenda de eventos em outras cidades de Mato Grosso do Sul. Para conferir a programação completa no seu município, obter mais informações e se inscrever, procure o Sebrae mais próximo, acesse o portal (www.ms.sebrae.com.br) ou ligue na Central de Relacionamento, no 0800 570 0800.