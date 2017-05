Campo Grande realiza abertura oficial do Maio Amarelo nesta quinta

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) juntamente com os demais apoiadores, realiza nesta quinta-feira (4) por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT) a abertura oficial do Movimento Maio Amarelo em Campo Grande. O evento será realizado na Av. Afonso Pena com a Rua 25 de Dezembro, a partir das 8h.

O Movimento Maio Amarelo é uma grande ação de mobilização da sociedade em defesa da segurança no trânsito e da proteção das vidas nas estradas, tendo como objetivo chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

O governador Reinaldo Azambuja destaca a importância da ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil, com objetivo de colocar em pauta o tema segurança viária e envolver os mais diversos segmentos entre órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada.

"Temos feito muitos investimentos na área de engenharia de trânsito, educação, inteligência. Registramos uma diminuição do número de acidentes, saindo de 31,9 mil em 2013 para 24,6 mil em 2016. Nossas campanhas educativas e o comprometimento dos motoristas reduziram em 33%, mas esse número ainda está muito aquém do que desejamos", afirma.

Este ano o tema do Movimento é #Minha escolha faz a diferença. Durante todo o mês de maio o Detran-MS irá desenvolver atividades educativas em todas as cidades do Estado, com o intuito de atingir todos os atores envolvidos com o trânsito, para que adotem um comportamento mais seguro e responsável, visando um trânsito mais gentil e a preservação da vida.

Veja Também

Comentários