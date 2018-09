Campo Grande promove solidariedade com prêmio da Copa Assomasul

A manhã de quinta-feira (20) foi marcada por solidariedade quando o prefeito Marquinhos Trad e os atletas da delegação de Campo Grande doaram o recurso de R$ 8 mil reais a instituições filantrópicas. O valor, referente à doação, foi conquistado em agosto, após Campo Grande ter sido vice-campeã na 15ª edição da Copa Assomassul de Futebol.

“Nós sabemos que o futebol é a paixão nacional e a Copa Assomasul é um movimento de integração em busca de harmonia entre os 79 municípios do Estado, onde os 3 primeiros colocados ganham premiação em dinheiro. Ano passado chegamos a final e ganhamos e este ano ficamos em 2º lugar. Estamos muito felizes, porque nossa equipe entrou na competição pensando na possibilidade de entregar uma parte a entidades da Capital, em colaborar com o próximo e estamos entregando esse recurso com amor”, declarou o Prefeito Marquinhos Trad.

Entre as entidades que receberam a doação, o recurso já tem destino certo. Carla Pacheco Normando, coordenadora da Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Crânio – Faciais (Funcraf ), disse que com o dinheiro a Instituição vai melhorar a climatização das salas de atendimento para os pacientes.

“Nós temos muito a agradecer, estamos muito felizes pela colaboração. Somos 100% SUS e vivemos também de doações, temos orgulho disso e precisamos mesmo de apoio e de pessoas que nos ajudem e que nos conheçam. Atendemos mais de 100 deficientes auditivos e fissuras de lábios palato por dia e ao todo temos mais de 35 mil pacientes cadastrados, e assim todos os recursos são bem vindos”, declarou Carla.

Para o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, a definição de vice-campeão mostra mais uma vez que Campo Grande tem dedicação, trabalha em equipe e tem organização.

“Todo esse planejamento faz a diferença, principalmente porque chegamos a final duas vezes seguidos, após 14 anos sem chegar na última fase e todo esse sucesso da Copa Assomasul mostra o sucesso da administração do Prefeito que faz uma gestão com planejamento, com vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, e com entregas que melhoram a qualidade de vida da população.

Copa Assomasul

A Copa reuniu 64 equipes inscritas representando os municípios do Mato Grosso do Sul. O Time que conquistou o 1º lugar foi o município de Antônio João. Já o vice-campeão foi Campo Grande, que teve dois jogadores em 2ª artilharia. Em 3º lugar ficou Nova Andradina. O 4º lugar ficou com o time de Sete Quedas. Além da Funcraf, a Campo Grande Cobras de futebol americano também recebeu R$4 mil reais.