Campo Grande perde um grande cidadão e aviador Arany da Conceição Moraes

Faleceu na terça-feira e foi sepultado hoje (07), em Campo Grande, Arany da Conceição Moraes aos 101 anos de idade. Ele é pai de Marilene Coimbra (ex-deputada estadual de Mato Grosso) e avô do gerente administrativo do Humap-UFMS, Carlos Alberto Coimbra.

Um dos mais velhos campo-grandenses vivos, seo Arany era aviador e serviu por 25 anos na Força Aérea Brasileira (FAB).Apaixonado pelo ar ele pilotou até os 78 anos. Mesmo com a idade avançada, Arany se orgulhava de nunca ter faltado a um pleito eleitoral sequer.

A paixão pela aviação foi repassada por Arany a inúmeros alunos que formou no Aeroclube de Campo Grande e também no município de Aquidauana.O dinamismo e a animação do piloto fizeram com que ele fosse lembrado como um grande professor pelos colegas.Arany também sobrevoou por grande parte de Mato Grosso do Sul.

Durante sua atuação ele transportou desde cargas até passageiros e só se aposentou por opção, aos 78 anos por opção. Aos 90 anos, Arany trabalhou como mesário nas eleições daquela época e aos 98 anos cuidava toda a semana de monumento na Base Aérea de Campo Grande.

Mesmo depois de completar 100 anos de idade, Arany e a esposa Marina faziam questão de votar nas eleições, mesmo não havendo obrigatoriedade no voto.

Durante o velório no parque das Primaveras, a filha Marilene Coimbra relembrou com admiração os feitos do pai que morreu em paz, em casa e realizou tudo o que queria em vida. “Ele é imortal, viveu a vida longamente. Cumpriu a missão e não sofreu. Foi avisado que o fim dele chegaria”, disse emocionada a ex-deputada.

“Foi um romântico que viveu junto com minha mãe por 72 anos. Um homem exemplar para todos nós, com seu jeito simples e no coração de filhos e netos”, destacou.

Antes de partir ele deixou avisado aos familiares com quem deveriam entrar em contato após sua morte. “Ele deixou um discurso para ser lido no seu sepultamento e principalmente pediu que cuidássemos da nossa mãe (Marina), parceira de vida dele, até porque foram 72 anos de casamento”, disse.

Para os filhos Marilene, Marco Antônio e Marize, além de oito netos e bisnetos o aviador deixa legado de honra e determinação.