Campo Grande obteve o 4º lugar no ranking das capitais na geração de empregos

A Capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, obteve o saldo positivo em empregos formais, com 170 novos registros em carteira – uma variação positiva de 0,09% em relação a dezembro de 2016, ocupando o 4ª lugar no ranking de empregos das capitais. Os dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na última sexta-feira (3) pelo Ministério do Trabalho.

De acordo com o levantamento, os setores que mais contribuíram para a geração de empregos na capital foram os de serviços e a construção civil.

O setor de serviços atingiu 238 postos de emprego, com uma variação de 0,23% em relação ao mês anterior; a construção civil obteve o saldo de 137, uma variação percentual do emprego de 0,88%.

Também tiveram comportamento positivo, embora não intenso, o setor de serviços industriais de utilidade pública, que obteve 59 contratações, com a variação 1,18% em relação ao mês anterior. Já a indústria extrativa mineral (que extrai matéria-prima da natureza) registrou quatro (04) contratações, com a variação de 3,08%. A administração pública obteve duas (02) novas contratações, com variação de 0,20% em relação ao período anterior.

Entre os setores que sofreram retração está o comércio, com a perda de 242 postos de trabalho; a agropecuária, com -17 postos e, a indústria de transformação, que fechou 11 vagas.

Mato Grosso do Sul obteve o saldo positivo com abertura de 871 postos de empregos formais, com variação de 0,17% em relação ao mês anterior. Os setores que mais contribuíram com esse resultado foram a construção civil e serviços.

O País perdeu 40.864 empregos formais, com a retração de 0,11% no estoque com carteira assinada do mês anterior.

Veja Também

Comentários