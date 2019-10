Campo Grande fica em primeiro lugar e conquista prêmio nacional por transparência na gestão pública

As inovações tecnológicas implantadas pela Prefeitura de Campo Grande consagram a Capital Sul-Mato-Grossense como campeã do prêmio de “Boas Práticas na Gestão Pública”, entregue durante o 2º Congresso Nacional de Prefeitos, em São Paulo. A Prefeitura de Campo Grande conquistou o prêmio na categoria “Gestão Pública Participativa”, com o projeto “Conecta CG – Qr Code”.

“Agradeço a toda a nossa equipe. Todos os funcionários da Prefeitura pelos projetos, seriedade e, acima de tudo, pela transparência. Nós precisamos, de fato, de um Brasil melhor, não apenas na teoria, mas na prática para deixarmos um legado de honestidade e transparência , com ações e, acima de tudo, com gestos”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

O coordenador-geral da Associação dos Prefeitos do Estado de São Paulo, Edson, parabenizou o prefeito pela conquista. “O País passou por um período mergulhado em corrupção. Mais de mil projetos inscritos e Campo Grande ganha em primeiro lugar com um projeto de transparência. Com isso, ganha o povo de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, de todo o País”, declarou.

Para o diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Fernando Cardoso, o uso de tecnologias inovadoras está sendo uma prática da atual administração e permitido que os cidadãos tenham acesso direto às informações das obras em execução. “Campo Grande está no caminho certo com o uso da tecnologia em todos os setores da Prefeitura. Isso traz reconhecimento, mais transparência nas ações da gestão, controle social e participação do cidadão”, enfatiza.

O Programa Conecta Campo Grande agrega um conjunto de iniciativas em infraestrutura e tecnologia, dentre elas o QR Code, tornando a cidade mais conectada. A Prefeitura instalou QR Code nas praças esportivas, onde fornecem informações aos cidadãos sobre os horários e as aulas das modalidades ofertadas pela Prefeitura. Também há códigos em pontos turísticos para que os visitantes possam conhecer a história e a cultura da cidade.

A Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov) foi a primeira a adotar os QR Codes, na Cidade do Natal. Ao ler o código, o cidadão teve acesso à programação cultural, aos cardápios dos restaurantes, horários dos shows e também deixou sua opinião sobre as atrações. Foram mais de 9500 acessos durante o evento, economizando em impressão de papel, como folders e cartazes.

Mais prêmios

Campo Grande também foi finalista este ano do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, após sete anos de hiato, e levou o 1º lugar. Também ficou em 1ºlugar, dentre 9 finalistas dos 79 municípios do Mato Grosso do Sul, no Prêmio Mariluce Bittar – Boas Práticas de Gestão na Assistência Social 2018, na categoria “Programas e Benefícios Socioassistenciais”, realizado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast.

Recebeu ainda durante o 66º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, em Foz do Iguaçu (PR), a premiação nacional do Selo Mérito 2019, concedido pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos da Habitação (ABC), entidade que identifica as melhores práticas no segmento da habitação de interesse social em todo o país.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Esta ação atende a meta 9 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), um compromisso da Prefeitura de Campo Grande com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Esses ODS têm como propósito: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.