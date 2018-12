Campo Grande é a quarta capital e o décimo município mais transparente do Brasil

O Município de Campo Grande se destaca na Escala Brasil Transparente (EBT) – Avaliação 360°, divulgada nesta quarta-feira (12) pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU).

Com nota 9,64, Campo Grande ocupa a quarta colocação entre as capitais e o décimo lugar entre os 691 municípios com mais de 50 mil habitantes, analisados pelo levantamento da CGU e Ministério da Transparência. A média das capitais é de 8,08 e dos municípios, 6,50.

Das capitais, apenas Campo Grande e outros sete municípios conquistaram nota entre 9 e 10: Vitória (9,85), Recife (9,76), Curitiba (9,67), Campo Grande (9,64), Porto Velho (9,59), Maceió (9,42), Brasília (9,15) e Cuiabá (9,1).

“A transparência com o gasto público é uma das principais metas da nossa gestão. Essa transparência que dá confiança ao cidadão, que paga seu IPTU em dia. Continuaremos investindo em transparência, para que o campo-grandense saiba exatamente onde o seu dinheiro é aplicado”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

A aplicação da EBT – Avaliação 360° ocorreu entre julho e novembro de 2018, distribuída em três fases distintas: Avaliação, 1ª Revisão e 2ª Revisão. As notas foram calculadas pela soma de dois critérios: Transparência Passiva (50%) e Transparência Ativa (50%).

Para avaliação da Transparência Passiva, verificou-se a existência de canais de atendimento ao cidadão (SIC ou similar) e de um sistema ou e-mail para envio de pedidos de acesso a informações públicas.

Os órgãos de controle também avaliaram a possibilidade de acompanhar o trâmite das demandas via LAI e a análise das respostas recebidas, levando em consideração o prazo, conformidade e opção de recurso. Para testar esta efetividade, três usuários diferentes e não identificados fizeram solicitações.

A Transparência Ativa refere-se à disponibilização de informações públicas de maneira espontânea na internet, tendo como exemplo sites oficiais e portais da transparência. O estudo feito nesta edição é diferente de outras versões, sendo impossível a comparação com resultado passado.