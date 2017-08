Campo Grande celebra 118 anos neste sábado ao som do cantor Altemar Dutra Júnior

Para encerrar a noite do dia 26 de agosto, dia em que a Capital Campo Grande completará 118 anos de emancipação política, nada melhor que um show musical aberto ao público. O cantor Altemar Dutra Jr. subirá ao palco da Concha Acústica Família Espíndola na Praça do Rádio, a partir das 19 horas, para animar e encantar os moradores com um show romântico regado a boleros, sambas, serestas e sucesso da MPB.

A abertura do evento ficará por conta de Aires Gonçalves e banda Românticos Latinos. Serão colocadas aproximadamente 500 cadeiras para acomodar o público. Haverá ainda no espaço da praça tendas para comercializar peças de artesanato.

Altemar Dutra Jr.

Altemar Dutra Jr. é filho de dois grandes nomes da música popular brasileira, Altemar Dutra e Martha Mendonça. A música sempre foi o pano de fundo de sua infância e adolescência. “Todos os encontros familiares sempre tiveram muita alegria e boa música”, afirma.

O cantor herdou a beleza e a potência da voz do grande “trovador”. Altemar Dutra teve uma carreira meteórica e, infelizmente, partiu cedo demais, mas deixou um legado incrível de mais de 20 discos com sucessos inesquecíveis como: Sentimental Demais, Brigas, Contigo Aprendi ou Meu Velho. Hoje,Altemar Dutra Jr. veste o manto do pai e celebra com muita alegria a boa música em shows pelo Brasil inteiro.

