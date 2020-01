Campo Grande: Agehab convoca sorteados da lista reserva para apresentação de documentos

O sorteio foi realizado no final de junho do ano passado e agora os convocados têm a chance de ser beneficiado com uma unidade habitacional - (Foto: Divulgação)

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE), de hoje (22.01) edital divulgando a lista de desistência e exclusão de candidatos sorteados no Programa Minha Casa Minha Vida (FAR). Candidatos da lista reserva estão sendo convocados para apresentação de documentos.

Os sorteados devem comparecer na sede da Agehab no período de 27/01/2020 à 28/02/2020, munidos de documentação pessoal para comprovação dos critérios constantes na inscrição e habilitação das declarações.

As unidades estão divididas em quatro residenciais na Capital. Condomínio Residencial Portal das Laranjeiras (210 uh); Condomínio Residencial Sírio Libanês I, II e III (154 UH); Residencial Jardim Aero Rancho 7 (119 UH) e Residencial Jardim Aero Rancho 8 (119 UH). O sorteio dos apartamentos foi realizado em junho do ano passado na Escola Estadual Joaquim Murtinho.

Do total, o mínimo de 5% será destinado para pessoas idosas e 10% para pessoas com deficiência ou à família de quem faça parte pessoas com deficiência. Para fins de seleção dos candidatos serão observados os critérios nacionais de priorização que são: famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, comprovado por declaração do ente público; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado por auto declaração e famílias de que façam parte pessoa (s) com deficiência, comprovado com a apresentação de atestado médico.