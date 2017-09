Campo Grande adota pela quarta vez o Dia do Portador de Marca-passo

O dia do Portador de Marca-passo foi criado em 2014 e adotado por mais de 30 cidades brasileiras. Pelo quarto ano consecutivo campanha voluntária de médicos em Mato Grosso do Sul vai celebrar, no próximo dia 23 (sábado), o Dia do Portador de Marca-passo em Campo Grande. Desta vez, os profissionais credenciados pelo DECA (Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial) vão orientar a população – atendimento de graça-, pela manhã, a partir das 8h às 10h30, no Shopping Pátio Central, no centro da Capital.

A intenção é ensinar a população como identificar sua frequência cardíaca sem necessidade de equipamento especial. Assim, é possível detectar alterações nos batimentos cardíacos que podem ser indicativos de arritmias cardíacas e revelar como é a vida de um paciente com marca-passo. “Nesse dia, a nossa principal missão é divulgar sobre o implante cardiovascular, explicar que o portador de marca-passo pode levar uma vida normal e orientar os seus parentes e amigos”, explica o cirurgião cardiovascular Mauro Cosme Gomes de Andrade.

A quantidade de pessoas com o aparelho que regula os batimentos cardíacos cresce em média de 18 mil casos por ano no Brasil, segundo DECA. Por isso, a necessidade de se fazer o alerta sobre o dispositivo principalmente para pessoas com mais idade. “Poucos sabem o que podem, o que não podem, quais os riscos e o que é lenda, em relação ao implante cardiovascular. Há inclusive casos de preconceitos e até de restrições aos portadores do marca-passo. Por isso, informar é tão importante e essa ação acontece simultaneamente em 30 cidades brasileiras”, disse o médico Mauro Andrade.

Sobre o DECA - O DECA (Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular) é responsável pela área de implante de marca-passos, cardioversores desfibriladores implantáveis e ressincronizadores cardíacos no Brasil. É a referência do Ministério da Saúde para normatização sobre indicações para os dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. As normas e portarias que tratam sobre o credenciamento de serviços e autorização de profissionais médicos para implante desses tipos de dispositivos ou próteses, seja via SUS ou convênios particulares, também foram criadas e desenvolvidas pelo departamento.

