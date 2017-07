Camping de Jardim é citado pelo MTur como sinônimo de amor pela natureza

Campo Grande (MS) – Um dos atrativos turísticos de Jardim, o Seu Assis Camping e Balneário, está na lista do Ministério do Turismo como um dos locais indicados para camping e turismo de lazer. Uma das opções mais procuradas pelos visitantes, é o mergulho no Rio da Prata, de águas cristalinas que permitem ver os peixes, assim como no Rio Formoso, em Bonito.

“Na cidade de Jardim, tranquilidade, silêncio e um mergulho no rio são opções de quem escolhe esse acampamento. Durante o dia, o visitante pode participar de jogos na quadra de vôlei de areia ou se aventurar na tirolesa das águas banhadas pelo Rio da Prata”, diz trecho do material divulgado pelo Ministério do Turismo, onde também são citadas áreas de camping em outros estados.

O Balneário do Seu Assis, como é mais conhecido, possui 10 hectares às margens do Rio da Prata. Faz parte de um total de 102 hectares adquirida por Francisco de Assis Cherer em 1965. Em 1997 ele abriu espaço para receber os visitantes para acampar ou passar o dia no local, em contato com a natureza.

Seu Francisco de Assis Cherer morreu há 10 anos e partir daí o Balneário passou a ser administrado pela filha, Henriqueta Rodrigues Cherer. O local dispõe de 12 quiosques com energia elétrica, churrasqueira e um armário para a guarda de mantimentos. Além disso, há áreas para a montagem das barracas.

Para passar o dia no Balneário (day use) o custo individual é de R$ 20,00. Mas se a opção for pelo acampamento, é cobrada diária de R$ 40,00 por pessoa. Não é servido refeição no local. Além de espaço para a pratica de esportes, o visitante poderá fazer mergulho no Rio da Prata. Som só é permitido até determinado horário e é proibido pescar. A licença fornecida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) permite que sejam recebidas até 100 pessoas por dia no Balneário.

Além do Balneário do Seu Assis, Jardim tem outros atrativos turísticos, como o Buraco das Araras, o Balneário Municipal, o Monumento Histórico dos Heróis e o Recanto Ecológico do Rio da Prata. Este último, também apontado pelas revistas especializadas como um dos melhores destinos do ecoturismo nacional.

