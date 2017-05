Campeonato Sul-mato-grossense Sub-11 acontece em 5 de agosto na Capital

Estão abertas as inscrições para a disputa do Campeonato Sul-mato-grossense Sub-11, torneio inédito no Estado e que terá a chancela da FFMS (Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul).

A competição deverá ser realizada toda em um único dia, 5 de agosto, no CT (Centro de Treinamento) do Cene, localizado no bairro Morada do Sol - região sul de Campo Grande.

Os jogos terão duração de 50 minutos, 25 cada tempo. Havendo empate, a disputa da vaga será nos pênaltis. Até o momento, 14 equipes fizeram a inscrição. Da Capital, estão Operário, Guaicurus, Vitória, Náutico e Taaf. De Dourados, Sete e Ceart.

Serc (Chapadão do Sul), Coxim, Corumbaense, Seduc (Anastácio), Maracaju, Naviraí e Cetaf (Três Lagoas) representam as demais cidades do Estado. As inscrições poderão ser feitas pelo e-mail competiçõ[email protected] , enviando a ficha disponível no site (www.futebolms.com.br) preenchida.

Os clubes interessados em participar deverão também efetuar o pagamento de R$ 15 por atleta inscrito, até o total de 30 jogadores. Poderão participar equipes filiadas ou não a FFMS.

