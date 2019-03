Campeãs desfilam no Sambódromo do Anhembi nesta sexta-feira

O Sambódromo do Anhembi vai receber nesta sexta-feira, 8 de março, o desfile das campeãs do carnaval de São Paulo 2019. A Mancha Verde, campeã pela primeira vez do grupo especial, será a última a entrar para o encerramento do desfile. Os ingressos estão disponíveis no site da Liga.

A partir das 21h, cruzam a passarela do samba as campeãs dos grupos de acesso e especial: Estrela do Terceiro Milênio e Mancha Verde. E as melhores colocadas, que foram Barroca Zona Sul, Pérola Negra, Império de Casa Verde, Unidos de Vila Maria, Rosas de Ouro e Dragões da Real.

Confira abaixo a ordem dos desfiles:

21h - Estrela do Terceiro Milênio - Campeã do Grupo de Acesso 2

22h - Barroca Zona Sul - 2º lugar no Grupo de Acesso

23h - Pérola Negra - Campeã do Grupo de Acesso

0h - Império de Casa Verde - 5º lugar no Grupo Especial

1h - Unidos de Vila Maria - 4º lugar no Grupo Especial

2h - Rosas de Ouro - 3º lugar no Grupo Especial

3h - Dragões da Real- vice-campeã do Grupo Especial

4h - Mancha Verde - campeã do Grupo Especial