A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou hoje (20) a demissão do técnico da seleção sub-20, Rogério Micale.

Treinador que levou o Brasil a seu primeiro título olímpico no futebol, no ano passado, Micale não repetiu o sucesso com a seleção sub-20. O time ficou apenas em quinto lugar no Campeonato Sul-Americano e por isso não se classificou para o Mundial Sub-20. A CBF não informou o motivo da dispensa.

Veja Também

Comentários