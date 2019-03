Campeã do grupo especial do carnaval 2019 de SP será definida nesta tarde

A escola de samba campeã do grupo especial do carnaval 2019 de São Paulo será conhecida na tarde desta terça-feira, 5.

A apuração vai acontecer a partir das 15h no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital. A campeã e as outras quatro escolas mais bem colocadas vão participar do desfile das campeãs na sexta-feira, 8.

A apuração também definirá as duas escolas do grupo especial que serão rebaixadas para o grupo de acesso e as duas do Acesso que sobem para o especial em 2020.

Os nove quesitos serão lidos na seguinte ordem: Bateria, Samba-Enredo, Evolução, Fantasia, Harmonia, Comissão de Frente, Mestre Sala e Porta Bandeira, Enredo e Alegoria.

Em anos anteriores cada jurado lançava a nota de 8 a 10, variada em décimos - como 8,9 e 9,5, por exemplo. Agora, a nota mínima será 9, e se houver empate, haverá um novo critério para definir a disputa.

Até o último carnaval, o principal método de desempate levava em consideração as maiores notas nos quesitos em ordem inversa à divulgação. Com a nova ordem, apenas as três maiores notas continuam sendo somadas e a quarta (mais baixa ou igual às demais) é descartada. A partir desse ano, se houver empate, todas as notas voltarão a ser consideradas no total geral.

Segurança

As polícias Civil e Militar vão reforçar a segurança durante a apuração dos desfiles das escolas de samba de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi.

Além do policiamento no Sambódromo, nas marginais e no entorno, a PM também é responsável pela guarda das avaliações dos jurados. Agentes escoltaram as urnas até o local onde as notas serão divulgadas.

A Polícia Civil cuidará da segurança na área da apuração para assegurar que não haja nenhum problema durante o evento.